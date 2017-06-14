Команда МИД России, в которой играет вологжанин, выиграла телеигру «Что? Где? Когда?» со счетом 6:1

14.06.2017 [Общество]
Команда МИД России, в которой играет вологжанин, выиграла телеигру «Что? Где? Когда?» со счетом 6:1

Игорь Алексеев - третий слева.

Команда МИД России выиграла телеигру «Что? Где? Когда?» со счетом 6:1. Передачу показали в эфире 12 июня на «Первом канале».

Капитан команды - вологжанин Игорь Алексеев, сейчас он работает в Министерстве иностранных дел. В Вологде Игорь учился в школе № 1 с углубленным изучением английского языка, а после поступил в МГИМО.

Знатоки не смогли "взять" только вопрос телезрителя в четвертом раунде:

- Во времена СССР учеников школ отправляли на сельхоз работы. Нас, в частности, на прополку. Орудием труда при этом являлась мотыга или тяпка. Получив задание утром до солнцепека, мы спешили на велосипедах в поля, при этом тяпки к велосипедам не привязывали. Почему?

Все остальные вопросы члены команды ответили верно:

- Есть уникальные специалисты, которые проводят в день более 500 операций по вживлению импланта на участке менее квадратного сантиметра. Затем каждого прооперированного пациента в течение четырех лет нужно кормить, лечить и следить за температурой. Один из потенциальных пациентов находится сейчас в черном ящике. Кто там? - озвучил вопрос ведущий.

- Во втором раунде телезритель Сергей Гудков из Новочеркасска предложил команде закончить немецкую мудрость. И команда вновь справилась, ответив: «Глядя в прошлое – сними шляпу. Глядя в будущее – ...».

- Ранее в изданиях Вильяма Шекспира действующих лиц было принято указывать в таком порядке: сначала в соответствии с иерархией власти перечислялись все мужчины, потом все женщины. Назовите персонаж, который в одной из пьес Шекспира оказался и после мужчин, и после женщин, и, даже, после массовки.

- Рассказывают, что однажды чемпион мира по шахматам Михаил Таль ужинал в ресторане с друзьями. Вскоре пришел официант и принес бутылку дорогого коньяка, пояснив, что это подарок шахматисту от поклонников, сидящих за соседним столиком. В ответ Таль попросил отправить от него две бутылки, но через какое-то время официант принес ему три бутылки от тех же поклонников. Тогда Михаил Таль попросил официанта вернуть одну из них. Что он написал на этикетке?

В седьмом раунде знатокам предстояло угадать, к чему призывает плакат, предоставленный телезрительницей Аллой Хофманн из Осла.

Теперь команда Игоря Алексеева может претендовать на звание «Лучшая команда летней серии». Команда МИД сформировалась два года назад - она выиграла соревнования трудовых коллективов и получила право сыграть за столом. Одержав победу в первой игре, команда МИД стала полноправной командой клуба, но уже в этом статусе потерпела крупное поражение. С последней игры команды до игры 12 июня прошел год.

Добавим, что некоторые пользователи соцсети отмечают, что вопросы игры были очень простыми.

- Посмотрел игру, ну это просто невероятно, я в одиночку половину вопросов ответил. Не было ни одного действительно сложного вопроса, кроме точения тяпки. Блиц просто наипростейший, даже команде детей сложнее вопросы были, - пишет Александр Суздалев.

- Единственный более-менее заставляющий думать вопрос про тяпку "знатоки" не взяли. Всё остальное было элементарнейше, - считает Люся Александрова.

- Да вопросы были несложными, а местами легкими (но не элементарными как пытаются представить некоторые)) но команда даже с поправкой на несложный пакет играла здорово и смогла себя реализовать на все 100%, - поддержал команду Андрей Осипов.

Тэги: игры, ТВ, интеллект
Фото из группы МИД России ВКонтакте
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