Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок

14.06.2017 [Экономика]

«Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе хрущевок в Москве, пишет Life. Предприятие Алексея Мордашова, скорее всего, окажется среди тех, кто получит большую часть контрактов на поставку необходимой для возведения нового жилья стали.

Так, по оценкам экспертов агентства Reuters, для строительства одного квадратного метра нового жилья, куда планируется переселить собственников из квартир в попавших под программу "Реновация" домах, потребуется 85 килограммов стали. Она нужна для производства арматуры, прутков, катанки и других необходимых материалов.

Всего в Москве в течение ближайших 15 лет планируют построить около 20 миллионов квадратов - это почти два миллиона тонн стали. Средняя стоимость сортового проката в московском регионе — 45 тысяч рублей за тонну. Выходит, что грандиозная программа по сносу ветхого жилья в Москве и строительству нового принесет отечественным металлургам от 50 до 90 миллиардов рублей (в зависимости от процентного соотношения различных видов стальной продукции в контракте). При этом основную часть подрядов, как предрекают эксперты, выиграют НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, контролирует Владимир Лисин) и «Северсталь» (контролирует Алексей Мордашов), пишет издание.

Дело в том, что заводы этих бизнесменов, выпускающих сортовой прокат, который используется в строительстве, находятся ближе всего к столице. Предприятие НЛМК расположено в Калуге (180 километров от Москвы). У "Северстали" мощности по производству сортового проката находятся в Балакове (Саратовская область), в 1000 километрах от столицы, и в Череповце (Вологодская область). Их конкуренты расположены гораздо дальше, и это делает их продукцию дороже для москвичей.

Тэги: Северсталь, Строительство, снос домов
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