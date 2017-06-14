Прием заявок на возмещение затрат на сертификацию продукции будет открыт 28 июня

В Вологодской области стартует кампания по возмещению малому и среднему предпринимательству затрат на сертификацию продукции, которая позволяет присвоить ей гарант качества.

Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области предоставляет бизнесу эту поддержку уже третий год. По данным пресс-службы областного правительства, в 2016 году было сертифицировано 110 вологодских предприятий, которые получили 178 сертификатов качества. Всего за три года субъектам МСП была оказана поддержка по этой услуге на сумму 5,2 млн рублей.

«Безусловно, мы видим динамику роста этого проекта по сертификации, его востребованность у бизнеса, что по итогам трех лет позволило ему стать фаворитом среди остальных мер поддержки, - обозначил актуальность сервиса заместитель губернатора Алексей Кожевников. – На 2017 год нами запланировано оказать поддержку порядка 40 субъектам МСП на сумму 1 млн. 800 тысяч рублей. В фокусе приоритетного внимания по сертификации услуг и работ – продукция обрабатывающей и перерабатывающей отрасли, а также продуктов питания, которые требуют особого внимания к качеству и стимула в развитии».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сертификация не только повышает конкурентоспособность товара на внутреннем рынке, но и вызывает большую лояльность у импортеров.

28 июня в Региональном центре поддержки предпринимательства будет открыт прием заявок от предпринимателей, которые хотят воспользоваться этой мерой поддержки. В этом году максимальная сумма, выданная по проекту сертификации, не превышает 50 тысяч рублей, что, в среднем, позволяет приобрести 2-3 сертификата качества товаров и работ.