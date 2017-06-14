В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей

Ни одна фирма не подала заявку на участие в аукционе, который должен был определить подрядчика на капитальный ремонт Каменного моста в Вологде. Причины такого нежелания заработать неизвестны.

Заявки принимались на сайте госзакупок с 19 мая по 9 июня. Начальная цена контракта – 20,9 млн рублей, выполнить работы победитель конкурса должен будет в срок до 1 декабря 2017 года. Среди дополнительных требований к участникам госзакупки – «наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Кроме того, для участия в конкурсе фирме нужно предъявить лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Напомним, Каменный мост был включен в список выявленных объектов культурного наследия в 2015 году.