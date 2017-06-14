Переход на карту "МИР" пенсионерам - насколько это "безболезненно"?

14.06.2017 [Новости компаний]
Переход на карту "МИР" пенсионерам - насколько это "безболезненно"?

Пенсионеры нашего региона смогут бесплатно переоформить банковскую карту Забота-МИР с прежними возможностями до 01.07.2020 г.

С июля 2017 года банк «Северный Кредит» начнет эмиссию пенсионных карт на базе национальной платежной системы «МИР». В связи с данным переходом у многих наших пенсионеров возникают вопросы. Исчерпывающие ответы нам предоставляет начальник отдела расчетов с физическими лицами АО КБ "Северный Кредит" Алевтина Ягненкова.

Что такое карта «МИР»?
Карта «МИР» – это национальная карта, по которой можно выполнить все привычные операции: снять и внести деньги через банкоматы, оплатить покупки и услуги, в том числе в интернете. В настоящий момент все банкоматы и терминалы в магазинах, кафе, сервисных предприятиях принимают карту «Мир». Среди самых известных магазинов, принимающих к оплате карты «Мир», можно выделить «Магнит», «Пятерочка», «Макси», «Лента», «Дикси» и другие торговые сети.

В какие сроки пенсионеров переведут на карту «МИР»?

Перевод на новые карты будет постепенным и никак не отразится на выплатах пенсий, пособий, они будут перечисляться как и раньше на карты. А всем новым клиентам и тем, кто выходит на пенсию после 1-го июля 2017 года, для перечисления пенсии и пособий бесплатно в банке "Северный Кредит" будет оформлена карта «Забота - МИР». Что касается действующих пенсионеров, которые уже получают выплаты на карты, то для них будет выпущена карта «МИР» при окончании срока действия карты. Полностью перевыпуск пенсионных карт на «МИР» завершится к 1 июля 2020 года.

Многие пенсионеры в нашем регионе пользуются картами MasterCard "Забота", что будет с этими картами?

Во-первых, не нужно сейчас бежать в банк, чтобы переоформить "старую банковскую карту "Забота" банка «Северный Кредит» на новую "Забота - МИР". Этой возможностью наши клиенты смогут воспользоваться вплоть до 1 июля 2020 года. Во-вторых, у новой карты сохранятся все преимущества, такие как: получение скидок и льгот в рамках городской программы «Забота» без предъявления дополнительных документов, начисление повышенного процента на остаток, выгодные условия проезда в общественном транспорте с возможностью пересадки, начисление бонусных баллов при оплате товаров и услуг через POS-терминалы банка, установленные у наших партнеров.

А когда можно ожидать появления карт "Забота - МИР" в банке "Северный Кредит"?

Пенсионную карту «Забота - МИР» мы начнем выпускать с июля 2017 года, о чем оповестим наших клиентов дополнительно.

Предусмотрены ли бонусные программы по картам "Забота - МИР" в банке "Северный Кредит"?

Безусловно. Для наших клиентов сохранятся все действующие программы лояльности от банка, это и получение скидок и льгот, и начисление бонусных баллов при оплате товаров и услуг. Дополнительно держателям карты «МИР» будет доступна программа лояльности от платежной системы «МИР», благодаря которой можно будет получать выгоду от покупок. Сейчас программа тестируется и будет постепенно вводиться.

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка
В Вологде передано в суд одно из уголовных дел в рамках расследования хищений в «Вологодской ягоде»
В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
«Я не считаю, что это геройство»
На антикоррупционном митинге в Вологде дольщики заявили, что объявят голодовку
Экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области сказал, что не знает, откуда в его кабинете тепловизор
В День России пьяный вологжанин застрял на детской карусели
Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге могут отпустить под залог в 3 млн рублей
В Вологде ведутся работы по досрочному подключению горячей воды
Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали
14.06.2017 [Общество]

Администрация Вологды просит жителей сообщать о подтоплениях дворов и улиц в аварийную службу

35
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Вологды просит жителей сообщать о подтоплениях дворов и улиц в аварийную службу
Гордума Череповца одобрила покупку новых низкопольных автобусов
В Вологде на базе областной детской больницы открыли медицинскую кафедру
На Каменном острове в Усть-Кубинском районе хотят снова открыть мужской монастырь
Команда МИД России, в которой играет вологжанин, выиграла телеигру «Что? Где? Когда?» со счетом 6:1
Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок
Прием заявок на возмещение затрат на сертификацию продукции будет открыт 28 июня
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

4923
0
14.06.2017 [БлогоVO]

Наш вопросу Президенту

614
0
12.06.2017 [Обзор Прессы]

Массовые задержания на протесте в Москве

870
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика