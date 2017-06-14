Переход на карту "МИР" пенсионерам - насколько это "безболезненно"?

Пенсионеры нашего региона смогут бесплатно переоформить банковскую карту Забота-МИР с прежними возможностями до 01.07.2020 г.

С июля 2017 года банк «Северный Кредит» начнет эмиссию пенсионных карт на базе национальной платежной системы «МИР». В связи с данным переходом у многих наших пенсионеров возникают вопросы. Исчерпывающие ответы нам предоставляет начальник отдела расчетов с физическими лицами АО КБ "Северный Кредит" Алевтина Ягненкова.

Что такое карта «МИР»?

Карта «МИР» – это национальная карта, по которой можно выполнить все привычные операции: снять и внести деньги через банкоматы, оплатить покупки и услуги, в том числе в интернете. В настоящий момент все банкоматы и терминалы в магазинах, кафе, сервисных предприятиях принимают карту «Мир». Среди самых известных магазинов, принимающих к оплате карты «Мир», можно выделить «Магнит», «Пятерочка», «Макси», «Лента», «Дикси» и другие торговые сети.

В какие сроки пенсионеров переведут на карту «МИР»?

Перевод на новые карты будет постепенным и никак не отразится на выплатах пенсий, пособий, они будут перечисляться как и раньше на карты. А всем новым клиентам и тем, кто выходит на пенсию после 1-го июля 2017 года, для перечисления пенсии и пособий бесплатно в банке "Северный Кредит" будет оформлена карта «Забота - МИР». Что касается действующих пенсионеров, которые уже получают выплаты на карты, то для них будет выпущена карта «МИР» при окончании срока действия карты. Полностью перевыпуск пенсионных карт на «МИР» завершится к 1 июля 2020 года.

Многие пенсионеры в нашем регионе пользуются картами MasterCard "Забота", что будет с этими картами?

Во-первых, не нужно сейчас бежать в банк, чтобы переоформить "старую банковскую карту "Забота" банка «Северный Кредит» на новую "Забота - МИР". Этой возможностью наши клиенты смогут воспользоваться вплоть до 1 июля 2020 года. Во-вторых, у новой карты сохранятся все преимущества, такие как: получение скидок и льгот в рамках городской программы «Забота» без предъявления дополнительных документов, начисление повышенного процента на остаток, выгодные условия проезда в общественном транспорте с возможностью пересадки, начисление бонусных баллов при оплате товаров и услуг через POS-терминалы банка, установленные у наших партнеров.

А когда можно ожидать появления карт "Забота - МИР" в банке "Северный Кредит"?

Пенсионную карту «Забота - МИР» мы начнем выпускать с июля 2017 года, о чем оповестим наших клиентов дополнительно.

Предусмотрены ли бонусные программы по картам "Забота - МИР" в банке "Северный Кредит"?

Безусловно. Для наших клиентов сохранятся все действующие программы лояльности от банка, это и получение скидок и льгот, и начисление бонусных баллов при оплате товаров и услуг. Дополнительно держателям карты «МИР» будет доступна программа лояльности от платежной системы «МИР», благодаря которой можно будет получать выгоду от покупок. Сейчас программа тестируется и будет постепенно вводиться.