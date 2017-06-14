В Вологде презентуют новое издание «Четвертой Вологды» Варлама Шаламова

14.06.2017 [Культура]

В Вологде впервые с 1994 года состоится презентация нового издания повести Варлама Шаламова «Четвертая Вологда» — одного из знаковых произведений писателя. Новый выпуск включает не только наиболее полный текст повести, но и подробный комментарий к ней. В издание также включены семь рассказов, связанных с Вологдой, и подборка стихотворений. Книга богато иллюстрирована, в том числе редкими фотографиями Вологды начала XX века.

Презентация книги начнется в 15.00 17 июня в большом зале библиотеки им. Бабушкина. В ней примут участие журналист и писатель, исследователь творчества Шаламова Валерий Есипов, представители издательства «Древности Севера», а также все участники культурного проекта «Варлам Шаламов. 110».

Напомним, что проект, посвященный русскому прозаику и поэту XX века Варламу Шаламову, чья жизнь была неразрывно связана с Вологдой, стартует 16 июня. Мероприятия проекта позволят ближе познакомиться с трагической судьбой писателя и его художественным наследием.

Тэги: Шаламов
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