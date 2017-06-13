В Вологде изменилась схема движения транспорта по улице Южакова

В Вологде изменилась схема движения транспорта на участке улицы Южакова. До 13 июня на отрезке от ул. Ленинградской до ул. Гагарина было по две полосы в оба направления, а со вторника в сторону улицы Ленинградской теперь три полосы, а в сторону Гагарина запущена одна

Изменения введены для увеличения пропускной способности улицы, сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь при движении в сторону ул. Ярославской автомобилисты могут занимать отдельно положения для проезда прямо и для поворотов налево и направо. Соответствующая разметка нанесена, установлены знаки.

Работа по более эффективной организации дорожного движения идет в Вологде с начала весны. Уже произведена перенастройка светофоров на Чехова – Мира, Зосимовской – Предтеченской, Герцена – Левичева и других перекрестках. Также этим летом планируется организация кругового движения на улицах Карла Маркса – Северной и на Конева – Окружном шоссе.