Жительницу Бабушкинского района осудили за смерть приемной дочери

Суд признал 35-летнюю жительницу Бабушкинского района виновной в причинении смерти по неосторожности своей приемной дочери. Пятилетняя девочка упала с верхнего яруса двухъярусной кровати и скончалась от полученных травм.

Инцидент произошел в январе этого года. Женщина уложила спать приемную пятилетнюю девочку на верхний ярус двухъярусной кровати. Ночью она упала вниз, и в результате падения получила тупую травму брюшной полости с разрывом передней стенки желудка.

- О падении ребенка стало незамедлительно известно его приемной матери, однако та не предприняла никаких мер по установлению последствий падения и состояния здоровья девочки, в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи девочке не обратилась. В результате преступной небрежности женщины, девочка к утру скончалась от полученных повреждений, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.