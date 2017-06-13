Купить путевку в санаторий «Новый источник» будет еще легче

Об этом администрация санатория и представители ведущих туристических агентств вологодчины договорились на встрече, которая состоялась 7 июня на базе «Нового источника».



Гостям показали номерной фонд, территорию, столовую, познакомили с оздоровительными и лечебными программами, обсудили условия сотрудничества.



«Очень важно, что цена на путевки, которые люди будут приобретать через туристические агентства, не станет выше, - рассказал директор санатория «Новый источник» Алексей Тонкий, - мы просто хотим, чтобы у людей было больше возможностей приобрести к нам путевку, чтобы они могли сделать это в удобном для них месте. На встрече с представителями агентств я особо отметил, что у нас можно отдыхать всей семьей, а летом работает детский оздоровительный лагерь. И, конечно, наша гордость это лечебные и реабилитационные программы, наши специалисты и уникальные методики. Например, в санатории работает единственный в области центр доктора Бубновского».



Напомним, что вологодский санаторий "Новый источник" входит в ТОП-50 курортных объектов России. А осенью этого года на базе санатория «Новый источник», как ведущей здравницы вологодчины, пройдет конференция по теме санаторно-курортного туризма на территории области с участием туроператоров со всей страны и представителей власти.