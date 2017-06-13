В Вологде суд постановил приспособить салон МТС для людей на инвалидных колясках

13.06.2017 [Общество]

В Вологде вынесено решение суда, согласно которому салон-магазин МТС на улице Мира. 18 в Вологде должны сделать доступным для людей на инвалидных колясках.

На сайте МТС в Вологде написано, что  к ним можно «Приехать на кресле-каталке» и «Салон-магазин имеет прямой въезд с улицы для людей с ограниченными возможностями».

Между тем, заехать в этот магазин на инвалидной коляске невозможно.

Юрий Иванов, который пытается попасть в этот магазин с 2010 года и обращался по этому поводу к руководству салона, так ничего и не добился и в итоге написал заявление в прокуратуру.

- Я неоднократно обращался к сотрудникам салона связи, однако мои просьбы сделать вход в здание доступным не были услышаны. В 2015 году оставил свою просьбу в книге жалоб и предложений, но данное заявление было проигнорировано, - говорит Юрий.

Иск в суд в защиту его прав подала прокуратура. Правда, ответчиком был заявлен не салон МТС, а собственник здания - ООО «Мир продуктов». Суд подтвердил, что вход в магазин не соответствует требованиям, указанным в своде правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В частности, входная дверь на 30 сантиметров уже, чем положено по нормам, так же как и  ширина двери из тамбура в помещение.

Вологодский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Собственник помещения (ООО «Мир продуктов) готов исполнить требования суда. Он уже договорился с подрядчиком и планируют произвести необходимые работы до 20 июля.

Но Юрий Иванов считает, что расширение дверей не решит проблему до конца.  Необходимо уменьшить порог, чтобы можно было без труда заехать на кресле-коляске, и расширить площадь  тамбура.

Юрий намерен требовать компенсацию за моральный и физический вред, причиненный ему компанией «МТС», которая арендует это помещение.

 – На этом процессе должен быть другой ответчик (ред. – МТС), но прокуратура почему-то посчитала иначе. Я хочу взыскать с салона-магазина «МТС»  компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный  мне моральный и физический вред, - пояснил Юрий.

Теперь он хочет подавать новый судебный иск, где в качестве основного ответчика выступит МТС, а соответчиком  –  «Мир продуктов».

В тему

Проблема доступа в здания для людей с ограниченными возможностями характерна для всей Вологодской области. Так, прокуратура Бабушкинского района выявила многочисленные нарушения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Проверкой установлено, что входы в здания ПАО «Сбербанк России», отделения почтовой связи с. им. Бабушкина Тотемского почтамта, Бабушкинского представительства ОАО «Вологдаэнергосбыт», расположенные в районном центре, не обустроены пандусами и ограждениями с поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов либо другими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов в здания объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, пандусы, обустроенные к зданиям аптечного пункта государственного предприятия Вологодской области «Фармация» в селе им. Бабушкина и поликлиники БУЗ ВО «Бабушкинская центральная районная больница», не соответствуют предъявляемым требованиям по безопасности. В помещения центральной районной больницы на втором этаже не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп населения, лестницы не оборудованы пандусом с поручнями или другими средствами, позволяющими беспрепятственно подняться на второй этаж.

В адрес главного врача БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ», начальника Тотемского почтамта филиала ФГУП «Почта России», руководителей Бабушкинского представительства ОАО «Вологодская сбытовая компания», отделения ПАО «Сбербанк России» и ГП ВО «ГПТП «Фармация» внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Тэги: инвалиды, суд, права человека
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