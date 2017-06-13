В Шекснинском районе двое вологжан обворовывали автомобили без сигнализации

Двое жителей Вологды по ночам обворовывали автомобили без сигнализации в Шекснинском районе. Ущерб от действий злоумышленников составил более 90 тысяч рублей.

К полицейским в течение нескольких дней поступали сообщения о кражах из автомобилей в деревнях Слизово, Метицино, Братково и поселка Шексна. Правоохранители обратили внимание, что все преступления были совершены в ночное время, а машины, которые выбирали воры, были отечественного производства и без сигнализации. Кроме того, одним из потерпевших был водитель грузовика, из салона которого был похищен планшет и документы, а из бензинового бака пропало топливо. Всего сотрудники полиции приняли 9 аналогичных заявлений от потерпевших.

Эксперты-криминалисты полиции выяснили, что следы обуви и рельефы подошв на каждом месте происшествия совпадают. Благодаря найденным частицам материи, специалисты установили, что злоумышленники работали в одних и тех же трикотажных перчатках.

- В дальнейшем, изучив следы шин, полицейские предположили, что неизвестные передвигались на автомобилях иностранного производства. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сопоставления улик и дополнительного изучения мест происшествий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летний и 47-летний вологжане, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленники были задержаны. В беседе с полицейскими один из них пояснил, что подрабатывал на эвакуаторе и по заказу прибыл в Шексну. Мужчина заметил, что у многих припаркованных автомобилей нет сигнализации. Потом вместе с приятелем он несколько раз приезжал в поселок под видом эвакуатора или же такси. Вологжане проникали в автомобили, похищая ценное имущество. На обратном пути в Вологду подозреваемые заезжали в соседние деревни, где обворовывали машины таким же образом.

Полицейские нашли украденные водительские документы, аккумуляторы, колеса, флеш-накопители, магнитолы и fm-модуляторы, которые злоумышленники не успели сбыть. Имущество возвращено законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».