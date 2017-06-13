Сбербанк снизил ставки по ипотеке

13.06.2017 [Новости компаний]

- Слышала, что Сбербанк снизил ставки по ипотеке. За сколько сейчас можно взять жилищный кредит в банке?

Кристина Смирнова

Отвечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Вологодского отделения ПАО Сбербанк Василий Воробьев.

- Действительно, в начале июня Сбербанк уже во второй раз с начала этого года снизил ставки по жилищным кредитам. Снижение составило от 0,2 до 0,75% процентных пунктов. Кроме этого, банк увеличил скидку за электронную регистрацию сделки, которая теперь составляет 0,7 п.п.

Теперь процентная ставка на квартиру в новостройке* начинается с 10,7%, а при условии оформления электронной регистрации сделки - с 10%. Также действует специальная программа с рядом застройщиков, которая позволяет получить скидку от базовой ставки на 2  п.п. Таким образом, возможно получить кредит на приобретение жилья в новостройке можно под  8% годовых.

Диапазон ставок на квартиры на вторичном рынке** составлят от 10 до 11,25%, также снижены ставки по программам «Загородная недвижимость» и «Строительство жилого дома».

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.

*Приобретение квартиры в новостройке. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей. Максимальная не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости недвижимости или 85% оценочной стоимости недвижимости. Срок кредита: от 1 года до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – от 15%. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Погашение ежемесячными аннуитетными платежами. Досрочное погашение возможно, плата не взимается. Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного жилого помещения. Имеются дополнительные расходы, связанные со страхованием передаваемого в залог имущества.

** Приобретение готового жилья. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей. Максимальная не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости недвижимости или 85% оценочной стоимости недвижимости. Срок кредита: от 1 года до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – от 20%. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Погашение ежемесячными аннуитетными платежами. Досрочное погашение возможно, плата не взимается. Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного жилого помещения. Имеются дополнительные расходы, связанные со страхованием передаваемого в залог имущества.

 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

 

Тэги: сбербанк
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