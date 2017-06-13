В Вологде вынесли приговор наркоторговцам, продававшим героин на территории нескольких регионов России

13.06.2017 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор организатору группы торговцев наркотиками Ринату Абдрахманову и еще 20 участникам преступного сообщества, сообщает областная прокуратура.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК  «Организация и руководство преступным сообществом, руководство структурными подразделениями, участие в преступном сообществе»,  «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный в составе организованной группы в крупном и особо крупном размере, покушения и приготовления к нему», а также по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

В начале 2008 года на территории Санкт-Петербурга Абдрахманов создал преступное сообщество с целью незаконного сбыта героина в Петербурге, Воронеже, Костроме, Белгороде, Тамбове, Вологде и в других регионах. В него входило два структурных подразделения, каждое из которых занималось незаконным сбытом наркотиков на строго отведенной для них территории.

«Судом установлен сбыт, покушение и приготовление к сбыту героина общей массой более 3 килограммов. При этом у одних только закладчиков при обыске были обнаружены приготовленные к сбыту наркотики массой от 200 граммов до 1 килограмма. Данные партии распространялись за 2-3 недели и составляли сотни разовых доз, а полученная прибыль превысила десятки миллионов рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.

Наркотики продавались с помощью  «тайников-закладок», места их нахождения сообщались клиентам по телефону. Потом покупатели оплачивали покупки, переводя деньги на мобильные кошельки и счета, открытые для этого в нескольких банках на подставных лиц. Кроме того, члены сообщества использовали съемные квартиры, арендованные машины и псевдонимы. В случае задержания кого-либо из членов сообщества на его место направлялся другой человек, и сбыт героина продолжался в прежнем объеме.

Решением суда Абдрахманову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год после выхода из колонии. Руководителей структурных подразделений приговорили к лишению свободы на срок от 9 до 10 лет со штрафом в размере от 70 тыс. до 80 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Остальным участникам преступного сообщества также назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки со штрафом и ограничением свободы.

Как пояснили Newsvo в областной прокуратуре, наркоторговцев судили в Вологде, поскольку большая часть преступлений была ими совершена на территории Вологодской области.

Тэги: наркотики
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