В Вологде скончался осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской

13.06.2017 [Общество]

В Вологде скончался осужденный по делу об убийстве Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев. Эту информацию Newsvo официально подтвердили в пресс-службе УФСИН России по Вологодской области. Умерший отбывал наказание в вологодской исправительной колонии № 5, известной как "Вологодский пятак", но на момент смерти был на лечении в Вологде.

Известно, что осужденный страдал хроническими заболеваниями. Точные причины смерти выяснят после вскрытия.

Между тем, племянник осужденного Темирлан Гайтукаев заявил изданию «Кавказский узел»,  что его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в «Вологодский пятак» и видел гематомы на всем теле.

- Но дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам, - сказал Темирлан Гайтукаев.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице в Москве. В октябре 2011 года следствие предъявило обвинения в убийстве журналистки Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Ибрагим и Джабраил Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

В итоге суд назначил Л.-А.Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчик убийства так и не был установлен.

 

Тэги: колонии, журналисты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения
В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка
В Вологде передано в суд одно из уголовных дел в рамках расследования хищений в «Вологодской ягоде»
В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
«Я не считаю, что это геройство»
На антикоррупционном митинге в Вологде дольщики заявили, что объявят голодовку
Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге могут отпустить под залог в 3 млн рублей
В Вологде ведутся работы по досрочному подключению горячей воды
Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора
В День России пьяный вологжанин застрял на детской карусели
13.06.2017 [Происшествия]

Экс-начальника департамента лесного комплекса Вологодской области оштрафовали на 650 тыс. рублей за превышение полномочий

1214
0
13.06.2017 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор наркоторговцам, продававшим героин на территории нескольких регионов России

587
1
13.06.2017 [Происшествия]

Жительницу Бабушкинского района осудили за смерть приемной дочери

836
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-начальника департамента лесного комплекса Вологодской области оштрафовали на 650 тыс. рублей за превышение полномочий
Более 40% сельских магазинов, торгующих алкоголем в Вологодской области, пока не подключились к ЕГАИС
В Вологде изменилась схема движения транспорта по улице Южакова
Жительницу Бабушкинского района осудили за смерть приемной дочери
Купить путевку в санаторий «Новый источник» будет еще легче
В Вологде суд постановил приспособить салон МТС для людей на инвалидных колясках
В Шекснинском районе двое вологжан обворовывали автомобили без сигнализации
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

4494
0
14.06.2017 [БлогоVO]

Скажите, кому нужнее

49
0
12.06.2017 [Обзор Прессы]

Массовые задержания на протесте в Москве

724
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика