В Вологде скончался осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской

В Вологде скончался осужденный по делу об убийстве Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев. Эту информацию Newsvo официально подтвердили в пресс-службе УФСИН России по Вологодской области. Умерший отбывал наказание в вологодской исправительной колонии № 5, известной как "Вологодский пятак", но на момент смерти был на лечении в Вологде.

Известно, что осужденный страдал хроническими заболеваниями. Точные причины смерти выяснят после вскрытия.

Между тем, племянник осужденного Темирлан Гайтукаев заявил изданию «Кавказский узел», что его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в «Вологодский пятак» и видел гематомы на всем теле.

- Но дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам, - сказал Темирлан Гайтукаев.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице в Москве. В октябре 2011 года следствие предъявило обвинения в убийстве журналистки Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Ибрагим и Джабраил Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

В итоге суд назначил Л.-А.Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчик убийства так и не был установлен.