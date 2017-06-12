В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека

Сегодня около 04:30 в Великоустюгском районе в городе Красавино произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительной версии областного УМВД, 27-летний водитель "Киа Рио" не справился с управлением и наехал на дерево, после чего иномарки врезалась в дом на Советском проспекте. Водитель и пассажир 1985 г.р. погибли, 27-летний пассажир с различными травмами был доставлен в медучреждение.



Как сообщает великоустюгская газета "Народный вестник", погибли устюжане Иван Никонов и Евгений Патраков.