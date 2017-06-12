Вологодские футболисты потерпели разгромное поражение в Ярославле

12.06.2017 [Спорт]

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» накануне в матче третьего тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» крупно проиграл команде «Шинник М».

Матч завершился со счетом 10:0. Во время второго тайма ярославцам удалось забить 8 мячей из 10.

После трех туров вологодская команда замыкает турнирную таблицу Первенства, имея три поражения в трех матчах, при этом на счету команды всего один забитый мяч и 17 пропущенных.

Следующие матчи пройдут 14 июня, в этот день «СДЮШОР-Вологда» на своем поле примет ивановский «Текстильщик», а ФК «Череповец» в гостях сыграет против костромского «Динамо».

 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/fschinnik
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения
В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка
В Вологде передано в суд одно из уголовных дел в рамках расследования хищений в «Вологодской ягоде»
«Я не считаю, что это геройство»
В котлетах из индейки одного из вологодских предприятий обнаружили сальмонеллу
Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге могут отпустить под залог в 3 млн рублей
В Вологде ведутся работы по досрочному подключению горячей воды
В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
Более 600 работников Вохтожского ДОКа так и не получили свои зарплаты
День России в Вологде: выставка мотоциклов, байк-шоу, КВН
10.06.2017 [Общество]

Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали

1952
1
08.06.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка

6485
7
09.06.2017 [Общество]

В Кадникове при строительстве дома для переселенцев наняли работников без договора

1744
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
Вологодские футболисты потерпели разгромное поражение в Ярославле
Вологжанин купил в Мытищах 7500 бутылок немаркированного алкоголя, чтобы продать его в Вологде
Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали
«Стройиндустрия» задолжала своим работникам около 68 млн рублей
В Великом Устюге горит расселенный деревянный дом, не снесенный вовремя
Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

3816
0
11.06.2017 [БлогоVO]

Заброшенное здание ДСО "ТРУД"

1142
0
12.06.2017 [Обзор Прессы]

Массовые задержания на протесте в Москве

226
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика