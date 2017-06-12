Вологодские футболисты потерпели разгромное поражение в Ярославле

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» накануне в матче третьего тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» крупно проиграл команде «Шинник М».

Матч завершился со счетом 10:0. Во время второго тайма ярославцам удалось забить 8 мячей из 10.

После трех туров вологодская команда замыкает турнирную таблицу Первенства, имея три поражения в трех матчах, при этом на счету команды всего один забитый мяч и 17 пропущенных.



Следующие матчи пройдут 14 июня, в этот день «СДЮШОР-Вологда» на своем поле примет ивановский «Текстильщик», а ФК «Череповец» в гостях сыграет против костромского «Динамо».



