Вологжанин купил в Мытищах 7500 бутылок немаркированного алкоголя, чтобы продать его в Вологде

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения немаркированной продукции в особо крупном размере.

Как сообщает городская прокуратура, в начале мая 2017 года вологжанин приобрел немаркированную алкогольную продукцию - водку «Талка» и «Родник» в количестве более 7500 бутылок объемом 0,5 л. - на территории рынка в Мытищах Московской области. Бутылки с водкой были перевезены в Вологду, где хранилась с целью последующей реализации населению до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. Общая стоимостью приобретенного алкоголя составила 1 580 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК.