Вологжанин купил в Мытищах 7500 бутылок немаркированного алкоголя, чтобы продать его в Вологде

10.06.2017 [Происшествия]

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения немаркированной продукции в особо крупном размере.

Как сообщает городская прокуратура, в начале мая 2017 года вологжанин приобрел немаркированную алкогольную продукцию - водку «Талка» и «Родник» в количестве более 7500 бутылок объемом 0,5 л. - на территории рынка в Мытищах Московской области. Бутылки с водкой были перевезены в Вологду, где хранилась с целью последующей реализации населению до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. Общая стоимостью приобретенного алкоголя составила 1 580 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК.

Тэги: алкоголь, нарушения, Торговля
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
В Вологде передано в суд одно из уголовных дел в рамках расследования хищений в «Вологодской ягоде»
В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
«Я не считаю, что это геройство»
В котлетах из индейки одного из вологодских предприятий обнаружили сальмонеллу
Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге могут отпустить под залог в 3 млн рублей
05.06.2017 [Общество]

Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде

3737
1
08.06.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка

4968
7
09.06.2017 [Общество]

В Кадникове при строительстве дома для переселенцев наняли работников без договора

829
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин купил в Мытищах 7500 бутылок немаркированного алкоголя, чтобы продать его в Вологде
Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали
«Стройиндустрия» задолжала своим работникам около 68 млн рублей
В Великом Устюге горит расселенный деревянный дом, не снесенный вовремя
Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора
Кукол вологодских и ненецких мастеров можно увидеть на выставке в Вологде
В Кадникове при строительстве дома для переселенцев наняли работников без договора
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

2694
0
10.06.2017 [БлогоVO]

10 рублей

389
0
10.06.2017 [Обзор Прессы]

Зал для репетиций, склад — вторая жизнь городских гаражей

205
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика