Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали

10.06.2017 [Общество]

В Вологде вынесен приговор двум женщинам, которых судили как организаторов притона для оказания услуг сексуального характера на улице Гончарной, 2а.

С 2013 года по май 2016 года они организовали и содержали притон для оказания услуг сексуального характера в квартире. Весной 2017 года оперативники по объявлениям в ряде рекламных газет провели проверочные закупки - вологжанки предложили полицейским каталоги интимных услуг, реализуемых в занимаемой квартире, и девушек, обслуживавших клиентов.

Приговором Вологодского городского суда подсудимые признаны виновными по ч. 1 ст. 241 УК РФ, им назначены штрафы 250 и 100 тысяч рублей. Одна их них ранее уже дважды привлекалась по аналогичной статье, но избежала наказания из-за амнистии. О том, закрыт ли притон, городская прокуратура ничего не сообщает.

Напомним, ранее были оштрафованы организаторы публичного дома на Добролюбова, однако заведение продолжает работать. Наш вопрос, почему оно не закрыто, в правоохранительных органах тогда никак не прокомментировали.

Тэги: проституция, полиция, нарушения
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