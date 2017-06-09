«Стройиндустрия» задолжала своим работникам около 68 млн рублей

Общая сумма задолженности вологодской «Стройиндустрии» перед своими работниками на сегодня составляет около 68 миллионов рублей. Деньги за работу не получили более чем 400 человек.

Региональное управление следственного комитета сообщает, что организация уже добровольно погасила задолженность перед работниками на сумму более 12 миллионов рублей и погашение задолженности продолжается.

Напомним, в апреле этого года следователи возбудили уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы в ООО «Стройиндустрия». Уже установлено, что за период с января 2016 года по март 2017 года, когда сформировалась задолженность, обязанности руководителя организации исполняли четыре человека, при этом срок полномочий каждого из них составил не более двух месяцев подряд. Невыплату зарплаты руководители объясняют нехваткой денег на предприятии.

Один из руководителей, Вячеслав Гудков, в мае был задержан из-за неправомерного расходования денег дольщиков.

- В настоящее время по делу продолжается работа по установлению обстоятельств возникновения и объемов задолженности перед работниками предприятия, допрашиваются потерпевшие и свидетели по делу. Кроме того, назначена судебная бухгалтерская экспертиза, производство которой поручено эксперту отдела криминалистики СУ СК РФ по Вологодской области. Завершить все необходимые исследования документации и экспертные подсчеты планируется в срок до 1 июля 2017 года, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По ходатайству следователей судом наложен арест на имущество ООО «Стройиндустрия» на общую сумму 32,8 миллиона рублей (легковые и грузовые автомобили). Кроме того, есть ходатайство о наложении ареста на специальную строительную технику компании (тракторы, экскаваторы, бульдозеры) совокупной стоимостью 9,6 миллиона рублей. Работа по установлению подлежащего аресту имущества продолжается.