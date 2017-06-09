В Великом Устюге горит расселенный деревянный дом

09.06.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге загорелся вовремя не снесенный деревянный дом. Сигнал о возгорании в двухэтажной постройке на улице Шильниковского, 77 поступил на пульт «01» сегодня около трех часов дня.

- Дом нежилой, расселенный, двенадцатиквартирный, подготовленный под снос. В данный момент идет тушение, - рассказали Newsvo в региональном управлении МЧС.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», этот дом был признан аварийным в 2006 году, снести постройку должны были до октября 2016 года.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото из группы "Подслушано Великий Устюг"
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