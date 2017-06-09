Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора

В Грязовецком районе в результате ДТП погиб 59-летний водитель трактора. ДТП произошло сегодня около 14.10 в Грязовецком районе на 44 километре автодороги Вологда - Ростилово.

По предварительным данным областного УМВД, 28-летний водитель "АУДИ 100" обгонял «КамАЗ» и врезался в трактор МТЗ-82, который в это время поворачивал налево. В результате ДТП трактор опрокинулся в кювет, водитель скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

А на 10 километре автодороги Сокол – Харовск сегодня днем из-за обгона пострадал велосипедист. По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра" после совершения обгона сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. 60-летний мужчина получил ушиб левого плеча и направлен на амбулаторное лечение.