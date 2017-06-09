Кукол вологодских и ненецких мастеров можно увидеть на выставке в Вологде

Выставка «Бабушкины куклы» открылась в вологодском Центре народной культуры.

На ней представлены традиционные, обрядовые, игровые куклы, куклы-обереги. Все они изготовлены современными мастерами на основе традиционных технологий и этнографических образцов. На выставке также можно увидеть авторских кукол, кукольные домики, сюжетные композиции и панно, выполненные мастерами-кукольниками из разных уголков Вологодской области: Великоустюгского,Нюксенского, Харовского, Вожегодского, Череповецкого, Бабаевского районов, а также Вологды и Череповца.

Помимо традиционных русских кукол на выставке можно будет познакомиться с куклами, которыми играли ненецкие дети. Их представляют Татьяна Корепанова и Елена Чупрова, которые приехали из города Наньян- Маара.

- Ненцы делали кукол по-своему, но в качестве материалов в ход также шло все, что было «под рукой» у кочевого народа, жившего за полярным кругом. К примеру, головы кукол дети-ненцы делали из… гусиных и утиных клювов, - рассказали мастера порталу cultinfo.

По словам организаторов, 'то не просто выставка – это интерактивный проект, в рамках которого будут проводиться экскурсии, знакомство с мастерами, различные игровые детские программы и мастер-классы.

Выставка будет работать до конца лета по адресу: ул. Советский проспект, 16б.