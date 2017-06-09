В Кадникове при строительстве дома для переселенцев наняли работников без договора

09.06.2017 [Общество]

В Сокольском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования каменщика при строительстве дома для переселенцев на улице Политической в Кадникове.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, застройщик ООО «Еврострой» к выполнению работ в качестве каменщика привлек без заключения трудового договора 43-летнего мужчину. Утром 24 марта 2017 он выполнял работы по кладке внутренней стены на чердаке дома. Другие работники строительной бригады в это время при помощи стрелового полноповоротного гусеничного крана грузили бетонные блоки в районе чердачного перекрытия второго подъезда.

- Каменщик, находясь на пути движения груза, с целью избежать столкновения с ним, отошел в сторону и упал в незавершенный чердачный проем технического этажа, расположенный на высоте 8,57 м, на лестничный марш 2 этажа. Мужчина получил тяжелые травмы, включая переломы. Указанная ситуация сложилась ввиду ненадлежащей организации строительных работ: отсутствия предусмотренных проектом ограждений проемов, страховочных привязей, допуска работника к работе без профессиональной подготовки и надлежащего обучения по охране труда, неудовлетворительного контроля в целом, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

Напомним, дом на улице Политической начали строить в 2016 году. В ноябре стало ясно, что в установленные сроки подрядчик не успевает. А в феврале этого года прокуратура области заявила о нарушении подрядчиком ООО «Еврострой» строительных норм и правил. Так, например, строители использовали материалы, не предусмотренные технической документацией. Застройщика тогда оштрафовали на 105 тысяч рублей.

В апреле пресс-служба областного правительства сообщила, что дом сдадут к 1 августа/

Тэги: дома для переселенцев, нарушения
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