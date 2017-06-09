В Бабаево ищут пропавшего 13-летнего подростка

В Бабаево ищут пропавшего подростка. 13-летний Владислав Смирнов уехал из дома на улице Пушкина на велосипеде 7 июня, с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один» в социальной сети.

Сегодня в соцсети появился комментарий, что работники РЖД видели пропавшего мальчика по дороге в сторону Лентьево 7 июня около трех часов дня, он ехал на велосипеде.

Рост мальчика – 145 сантиметров, у него светлые волосы средней длины, над верхней губой слева – родинка. Был одет в синюю куртку с капюшоном, синие брюки. Уехал на черном скоростном велосипеде. Родные предполагают, что он может находиться в Череповце.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону «02», или на «горячую линию» волонтеров: 8 911 505 68 98.

UPD: Как сообщил в 17.00 9 июня СУ СК РФ по Вологодской области, мальчик обнаружен в пустующей череповецкой квартире родственников. Следователи выясняют причины его ухода из дома.