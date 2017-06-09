В Вожеге пьяный работник производственной базы, угрожая сторожу, украл пиломатериалы

09.06.2017 [Происшествия]

На производственной базе по улице Октябрьской в Вожеге была обнаружена пропажа пиломатериалов. Ущерб составил порядка 6 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, он оказался работником этого же предприятия. 39-летний местный житель сознался в краже одного кубического метра пиломатериалов. Мужчина рассказал, что утром проник на территорию предприятия, где решил похитить пиломатериал с целью продажи. Когда к нему подошел сторож, злоумышленник, угрожая сотруднику предприятия насилием, забрал связку досок и скрылся на автомашине.

По словам подозреваемого, он продал украденное имущество своему знакомому за 2 тысячи рублей. Также полиция установила, что в момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полиция возбудила дело статьям 161 (Грабеж … с угрозой насилия) и 264 (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает УМВД по Вологодской области.

Тэги: кража, пьянство
Фото областного УМВД
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