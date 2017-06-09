В Череповецком районе в пруду утонул мужчина

09.06.2017 [Происшествия]

В поселке Климовское Череповецкого района накануне вечером утонул мужчина.

В спасательную службу Череповца позвонили случайные прохожие. Они сообщили, что видели, как неизвестный мужчина приблизился к пруду, а через некоторое время пропал.

- Спасатели выехали на место, обследовали пруд размером 40 на 60 метров  и в половину шестого в 12 метрах от берега со дна пруда достали мужчину без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции,- рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Позднее стало известно, что погибшему 36 лет, он проживал в поселке Шаймы Череповецкого района.

- Поселки друг от друга находятся на приличном расстоянии. Что он там делал и при каких обстоятельствах погиб предстоит выяснить правоохранителям,- добавил Дмитрий Санакоев.

Ранее, 29 мая, на воде погиб 68-летний череповчанин. Тело мужчины нашли  случайные прохожие в воде недалеко от берега неподалеку от базы отдыха «Торово»  в Череповецком районе и вызвали спасателей.

- На лице погибшего была рана. Рядом с ним найдена перевернутая лодка. Тело мужчины передали полицейским для выяснения всех обстоятельств трагедии. Со слов жены, муж привез ее на лодке с острова Ваганиха на базу, после чего отправился обратно,- рассказал директор спасательной службы.

По информации пресс-службы МЧС по Вологодской области, всего с начала года по сегодняшний день в Вологодской области на воде погибло 13 человек, в прошлом году за аналогичный промежуток времени - 16.

Тэги: утонул
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка
В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
В Вологде передано в суд одно из уголовных дел в рамках расследования хищений в «Вологодской ягоде»
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
В котлетах из индейки одного из вологодских предприятий обнаружили сальмонеллу
В Вологодском районе водитель ударил электрошокером инспектора ДПС
В Вологде на крыше торгового центра задержали преступника в маске, находившегося в розыске
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

1457
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Стройиндустрия» задолжала своим работникам около 68 млн рублей
В Великом Устюге горит расселенный деревянный дом
Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора
Кукол вологодских и ненецких мастеров можно увидеть на выставке в Вологде
В Кадникове при строительстве дома для переселенцев наняли работников без договора
В Бабаево ищут пропавшего 13-летнего подростка
В Вожеге пьяный работник производственной базы, угрожая сторожу, украл пиломатериалы
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

1457
0
09.06.2017 [БлогоVO]

Не могут найти подрядчика

353
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

465
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика