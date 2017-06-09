В Череповецком районе в пруду утонул мужчина

В поселке Климовское Череповецкого района накануне вечером утонул мужчина.

В спасательную службу Череповца позвонили случайные прохожие. Они сообщили, что видели, как неизвестный мужчина приблизился к пруду, а через некоторое время пропал.

- Спасатели выехали на место, обследовали пруд размером 40 на 60 метров и в половину шестого в 12 метрах от берега со дна пруда достали мужчину без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции,- рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Позднее стало известно, что погибшему 36 лет, он проживал в поселке Шаймы Череповецкого района.

- Поселки друг от друга находятся на приличном расстоянии. Что он там делал и при каких обстоятельствах погиб предстоит выяснить правоохранителям,- добавил Дмитрий Санакоев.

Ранее, 29 мая, на воде погиб 68-летний череповчанин. Тело мужчины нашли случайные прохожие в воде недалеко от берега неподалеку от базы отдыха «Торово» в Череповецком районе и вызвали спасателей.

- На лице погибшего была рана. Рядом с ним найдена перевернутая лодка. Тело мужчины передали полицейским для выяснения всех обстоятельств трагедии. Со слов жены, муж привез ее на лодке с острова Ваганиха на базу, после чего отправился обратно,- рассказал директор спасательной службы.

По информации пресс-службы МЧС по Вологодской области, всего с начала года по сегодняшний день в Вологодской области на воде погибло 13 человек, в прошлом году за аналогичный промежуток времени - 16.