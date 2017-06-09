Двое жителей Чебсары украли детали с рельсовоза и сдали на металлолом

Двое жителей Чебсары задержаны по подозрению в краже железнодорожных деталей, сообщает вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

По версии следствия, 21-летний и 31-летний мужчины сняли с рельсовозного состава 90 ребордных роликов, которые предназначены для транспортировки рельс. Похищенное они вывезли на личном автомобиле и сдали в один из пунктов приема черных металлов Череповца. Вырученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Ущерб, причиненный железнодорожникам, составил более 330 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.