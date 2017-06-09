В Череповце сыграют в американский футбол

09.06.2017 [Спорт]

Игра состоится 11 июня в 14.00 на стадионе «Буревестник» в Череповце. Помимо  матча, зрителей ждет выступление коллектива «Маринос»  и развлекательная программа. Для самых маленьких болельщиков на стадионе будут работать аниматоры. Вход на матч свободный, сообщают организаторы.

Отметим, что команда из Череповца второй год подряд принимает участие в главном турнире России по американскому футболу. Первые два тура «Носороги» прошли без поражений, сначала обыграв команду «МЧС» из Санкт-Петербурга, а затем обнинских «Киборгов». На данный момент череповецкий коллектив занимает второе место в дивизионе «Север» Лиги Американского футбола – 2017.

Тэги: американский футбол
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