В Чагодощенском районе будут судить экс-сотрудницу УФСИН, купившую себе больничный

09.06.2017 [Общество]

В Чагодощенском районе будут судить бывшего старшего инспектора филиала по Чагодощенскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области Татьянe Грачевe. Чтобы оправдаться перед начальством за прогулы, женщина купила себе больничный.

По версии следствия, Грачева передала врачу-терапевту Чагодощенской ЦРБ Наталье Челнышевой взятку в 1000 рублей за незаконную выдачу ей больничного листа о временной нетрудоспособности в период с 14 по 28 сентября 2015 года. Позднее, чтобы скрыть факта своего невыхода на работу без уважительных причин, сотрудница УФСИН предоставила больничный своему работодателю, сообщает областная прокуратура.

Теперь женщину обвиняют в мелком взяточничестве и использовании подложного документа, ее дело отправлено на рассмотрение в суд.

Напомним, всего врач-терапевт получила 39 взяток. Как сообщалось в декабре 2016 года, 22 человека, давших ей взятки, на тот момент были осуждены.

 

Тэги: врачи, взятки
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