В Вологде 17-летнюю девушку, купившую наркотик через интернет, приговорили к условному сроку

В Вологде 17-летнюю девушку приговорили к условному сроку за покупку наркотика, сообщает региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошел 8 февраля этого года. Девушка через интернет купила наркотик и тем же вечером забрала его из тайника на улице Дальней. К тому моменту она уже находилась в состоянии наркотического опьянения и, попав в поле зрения сотрудников полиции, безуспешно попыталась избавиться от свертка с наркотиком, выбросив его.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.