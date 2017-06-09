В Вологде 17-летнюю девушку, купившую наркотик через интернет, приговорили к условному сроку
09.06.2017 [Происшествия]
В Вологде 17-летнюю девушку приговорили к условному сроку за покупку наркотика, сообщает региональное управление следственного комитета.
Инцидент произошел 8 февраля этого года. Девушка через интернет купила наркотик и тем же вечером забрала его из тайника на улице Дальней. К тому моменту она уже находилась в состоянии наркотического опьянения и, попав в поле зрения сотрудников полиции, безуспешно попыталась избавиться от свертка с наркотиком, выбросив его.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.