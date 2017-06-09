Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге могут отпустить под залог в 3 млн рублей

09.06.2017 [Происшествия]

Одного из фигурантов уголовного дела об убийстве 19-летнего спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге могут выпустить на свободу под залог в 3 миллиона рублей. По нашим данным, речь идет об Алексее Г., сыне бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля в ночном клубе «Дежнев». Трое жителей Великого Устюга обвиняются, в зависимости от роли каждого, в совершении убийства (Сергей П.), пособничества и подстрекательства к убийству ( Александр Б. и Алексей Г.).

Накануне судом было рассмотрено ходатайство следователя о продлении 29-летнему обвиняемому в пособничестве и подстрекательстве к убийству срока содержания под стражей.

- В судебном заседании отцом обвиняемого заявлено ходатайство об изменении его сыну меры пресечения с ареста на залог в размере 3 миллионов рублей, в соответствии с которым постановлением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога в указанной сумме и определен 5-суточный срок для ее внесения, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Двум другим обвиняемым по уголовному делу срок заключения под стражей судом продлен.

Всем троим обвиняемым проведены психиатрические экспертизы, оснований для признания их невменяемыми не обнаружено. Следствие в ближайшее время предъявит каждому из них окончательное обвинение.

Тэги: убийство, расследование
Сюжет: убийство в клубе «Дежнев»
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