В Череповце власти не разрешили проводить гей-парад

09.06.2017 [Общество]

Гей-парада, который активисты планировали провести в Череповце 11 июня, не будет. Местные власти мероприятие не одобрили.

Как сообщает сайт мэрии Череповца, организатор московского гей-парада ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал в мэрию Череповца заявку на проведение трех мероприятий 11 июня. По информации городской администрации, 11 июня с 10 до 11 часов на площади Химиков планировалось мероприятие по теме «Призыв к исполнению постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Алексеев против России» о неправомерности запретов публичных акций гей-парадов в Москве, а также призыв к соблюдению права на свободу собраний геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России, гарантированного статьей 31 Конституции РФ».

В этот же день с 13 до 15 часов планировалось шествие по улице Ленина от улицы Бардина до улицы Набережной для «привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, привлечения внимания общества и власти к существующей дискриминации лиц гомосекуксуальной ориентации, гомофобии (ненависти к сексуальным меньшинствам), трансфобии (ненависти к гендерным меньшинствам), фашизму и ксенофобии».

Вечером, с 17 до 18 часов, в Рубцовском сквере около ЧГУ планировался митинг с призывом к принятию поправок в Семейный кодекс, направленных на законодательное признание права двух лиц одного пола на вступление в брак.

Ни одно из трех мероприятий городские власти не согласовали.

- Осуществление гражданами права на распространение информации, касающейся вопросов сексуального самоопределения личности, не должно нарушать права и свободы других лиц, а распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность, принципы семьи, материнства, отцовства и детства,- прокомментировал сайту мэрии Череповца помощник мэра Сергей Климушкин. - Как организаторы всех этих мероприятий предполагают провести их, не нарушая законы? Как собираются оградить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию? Мы не можем объявить для детей комендантский час с 10 до 18 часов. Кроме того, перекрыть улицу Ленина на два часа для проведения шествия не представляется возможным.

Аналогичные заявки поступили в администрации Рыбинска и Углича, где они также не были одобрены.

Тэги: общество, власти, геи
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