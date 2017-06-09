«Вологдаэлектротранс» полностью рассчитался с долгами по зарплате

Объявленный банкротом «Вологдаэлектротранс» полностью выплатил своим работникам долги по зарплате. За последний месяц фирме удалось выплатить сотрудникам сумму в несколько миллионов рублей.

Так, по состоянию на 1 мая этого года у предприятия имелась просроченная задолженность по зарплате в размере более 4 миллионов рублей перед 221 работником.

- По результатам надзорных мероприятий прокуратурой города на основании поступивших заявлений граждан мировому судье Вологодской области направлено 36 заявлений о взыскании в пользу работников текущей задолженности по выплате заработной платы, которые удовлетворены, - сообщает областная прокуратура.

На сегодня, по данным прокуратуры, задолженность по зарплате перед работниками «Вологдаэлектротранса» погашена в полном объеме.