«Вологдаэлектротранс» полностью рассчитался с долгами по зарплате

09.06.2017 [Экономика]

Объявленный банкротом «Вологдаэлектротранс» полностью выплатил своим работникам долги по зарплате. За последний месяц фирме удалось выплатить сотрудникам сумму в несколько миллионов рублей.

Так, по состоянию на 1 мая этого года  у предприятия имелась просроченная задолженность по зарплате в размере более 4 миллионов рублей перед 221 работником.

- По результатам надзорных мероприятий прокуратурой города на основании поступивших заявлений граждан мировому судье Вологодской области направлено 36 заявлений о взыскании в пользу работников текущей задолженности по выплате заработной платы, которые удовлетворены, - сообщает областная прокуратура.

На сегодня, по данным прокуратуры, задолженность по зарплате перед работниками «Вологдаэлектротранса» погашена в полном объеме.

Тэги: вологдаэлектротранс, зарплаты, троллейбусы
Сюжет: банкротство «Вологдаэлектротранса»
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