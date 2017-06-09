77 котельных Вологодской области остались без электроэнергии из-за долгов

09.06.2017 [Общество]

ПАО «Вологдаэнергосбыт» после завершения отопительного сезона ограничило подачу электроэнергии 77 котельным Вологодской области. Под угрозой отключения находятся еще 39 котельных. Руководителям предприятий и организаций ЖКХ, занимающихся эксплуатацией этих котельных, гарантирующий поставщик уже направил соответствующие уведомления.

Как поясняют в "Вологдаэнергосбыте", подобные меры в отношении предприятий жилищно-коммунальной сферы – вынужденные, спровоцированные задолженностью за электроэнергию. На 1 июня долг этих предприятий превысил 27,2 млн. рублей. Сложная ситуация с оплатой электроэнергии сложилась у жилищно-коммунальных предприятий и организаций Никольского (ограничены 16 котельных), Вологодского (отключены 16 котельных), Устюженского (ограничены 11 котельных), Сокольского (ограничены 10 котельных), Кадуйского, Грязовецкого районов.

- Как показывает практика прежних лет, предприятия ЖКХ не торопятся возвращать долги ни в период отопительного сезона, ни после его завершения, поэтому с наступлением летнего периода ПАО «Вологдаэнергосбыт» ужесточает позицию в отношении жилищно-коммунальных предприятий области, имеющих задолженность за поставленный энергоресурс. Эти вынужденные ограничительные санкции могут повлиять на подготовку к предстоящему отопительному сезону: теплоснабжающим организациям летом нужно успеть подготовить оборудование к новым нагрузкам, а без электроэнергии сделать это в полном объеме будет затруднительно. Поэтому для должников важно мобилизовать ресурсы, составить графики выплаты долгов и начать оплачивать потребленную электроэнергию. Возобновление полноценного режима работы котельных возможно только после погашения задолженности за поставленную электроэнергию в полном объеме, - говорят в "Вологдаэнергосбыте".

Отметим, в этом году ситуация в области с задолженностью теплоснабжающих предприятий несколько лучше прошлогодней. Так, после окончания прошлого отопительного сезона из-за нарушения платежной дисциплины было ограничено энергоснабжение более 110 котельных региона. В этом году в Кирилловском, Великоустюгском, Шекснинском, Верховажском, Вашкинском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тарногском и еще нескольких муниципальных районах котельные не имеют задолженности за электроэнергию.

Тэги: Вологдаэнергосбыт, долги, котельные, ЖКХ
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