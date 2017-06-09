Штаб Навального в Вологде переехал на Пречистенскую набережную

09.06.2017 [Политика]

Предвыборный штаб Алексея Навального в Вологде переехал на Пречистенскую набережную, 14. Об этом активисты сообщают в своем официальном сообществе в соцсети.

Напомним, ранее штаб располагался в доме №13 по улице Марии Ульяновой, по соседству с городской думой, зданием правительства и законодательного собрания области. Однако в мае этого года собственники офиса в одностороннем порядке решили расторгнуть договор аренды помещения, заключенный в апреле.

Напомним, что штабы Навального также выселили из арендованных помещений во многих других городах России.

Вход в штаб на Пречистенской со двора.

Тэги: Навальный
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