Штаб Навального в Вологде переехал на Пречистенскую набережную

Предвыборный штаб Алексея Навального в Вологде переехал на Пречистенскую набережную, 14. Об этом активисты сообщают в своем официальном сообществе в соцсети.

Напомним, ранее штаб располагался в доме №13 по улице Марии Ульяновой, по соседству с городской думой, зданием правительства и законодательного собрания области. Однако в мае этого года собственники офиса в одностороннем порядке решили расторгнуть договор аренды помещения, заключенный в апреле.

Напомним, что штабы Навального также выселили из арендованных помещений во многих других городах России.

Вход в штаб на Пречистенской со двора.