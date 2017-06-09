Череповчанин выиграл серебро Всероссийского турнира по настольному теннису

09.06.2017 [Спорт]

В Ярославле прошел Всероссийский турнир по настольному теннису "Ярославия". Это так называемый "мастреский" турнир, по итогам которого череповчанин Сергей Мокрополов в паре с петербуржцем Николаем Баланчуком занял второе место. Для того чтобы добиться такого результата спортсменам з Череповца и Петербурга нужно было выиграть у действующих мастеров спорта.

Сергей выполнил норматив мастера спорта и занял второе место. Первое место заняли спортсмены из Петербурга Вячеслав Буров и Антон Воронов, а тройку сильнейших замкнула пара из Петербурга и Серпухова.

Отметим, что в обновленном рейтинге ФНТР Сергей Микрополов занимает 172 место из более чем четырех тысяч сильнейших теннисистов.

Тэги: настольный теннис
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