Сбербанк стал крупнейшим эквайером Европы

По данным исследовательской компании The Nilson Report Сбербанк стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. В 2016 году Сбербанк обеспечил 7,5 млрд транзакций в своей эквайринговой сети. За год этот показатель вырос на 41%. В исследовании учитывались данные о бизнесе Сбербанка на территории России.

На второй позиции в перечне крупнейших европейских эквайеров — платёжная система Worldpay (7,23 млрд транзакций), третью позицию занял банк Barclays (5,06 млрд транзакций).

По итогам 2011 года Сбербанк занимал в аналогичном рэнкинге The Nilson Report 12 место, год спустя поднялся на 6 позицию (1,3 млрд транзакций). В 2014 году Сбербанк вошёл в тройку крупнейших эквайеров Европы (3,6 млрд транзакций), а в 2015 году поднялся на второе место (5,3 млрд транзакций).

Также в 2016 году Сбербанк впервые вошёл в рейтинг крупнейших интернет-эквайеров — за год более 100 млн покупок в интернет-магазинах было совершено благодаря Сбербанку. В России Сбербанк занимает первое место по этому показателю.

The Nilson Report учитывает транзакции, которые были совершены в точках продаж, онлайн, с использованием интернета на мобильном телефоне и с помощью приложений.

Авторы отчёта связывают рост позиции Сбербанка с увеличением бесконтактных средств оплаты, а также в связи с расширением возможностей по приёму карт со стороны транспортной системы по всей России.

«В нашей эквайринговой стратегии мы сделали акцент на сервис и на развитие инфраструктуры. Мы создали централизованную службу технической поддержки для клиентов эквайринга, внедрили единые во всех регионах стандарты сервиса, создали клиентский web-кабинет для решения бухгалтерских и IT-вопросов, автоматизировали большинство процессов и обеспечили сокращение сроков подключения к эквайрингу новых клиентов, — отметила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. — В части развития инфраструктуры мы модернизировали наш парк оборудования и тем самым обеспечили прием платежей по бесконтактной технологии в подавляющей доле (74%) наших POS-терминалов. На текущий момент парк Сбербанка превышает 1,1 млн. POS-терминалов. Это все позволило нашим клиентам (как торговым предприятиям, так и держателям банковских карт) изменить свое отношение к услуге эквайринга в целом, что отразилось в том числе и на показателях транзакционной активности».

The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне и издает одноименный журнал, признанный игроками рынка. Компания существует на протяжении 46 лет.