Житель Вологды срезал медные детали с пассажирских вагонов

В Вологде сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в хищении деталей с пассажирских вагонов.

- Злоумышленник путем срезания похитил с пассажирских вагонов, стоявших в ранжирном парке станции Вологда - 1, медные шунты заземления, в количестве 17 штук. Вывез похищенное имущество на личном автомобиле, а затем сдал в один из пунктов приема черных металлов областной столицы,- сообщает пресс-служба транспортного отдела МВД России по Вологодской области.

Ущерб от действий злоумышленника оценили более чем в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.