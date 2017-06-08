Житель Вологды срезал медные детали с пассажирских вагонов

08.06.2017 [Происшествия]

В Вологде сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в хищении деталей с пассажирских вагонов.

- Злоумышленник путем срезания похитил с пассажирских вагонов, стоявших в ранжирном парке станции Вологда - 1, медные шунты заземления, в количестве 17 штук. Вывез похищенное имущество на личном автомобиле, а затем сдал в один из пунктов приема черных металлов областной столицы,- сообщает пресс-служба транспортного отдела МВД России по Вологодской области.

Ущерб от  действий злоумышленника оценили более чем в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: кража
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