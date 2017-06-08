У 70 процентов школьников проблемы со здоровьем и нарушения осанки

Такие результаты были получены во время тестирования вологодских школьников средних классов. Исследование проводили специалисты вологодского Центра кинезитерапии доктора Бубновского. Ребятам было предложено сделать комплекс физических упражнений, после чего врачи фиксировали самочувствие школьников.



Как выяснилось, только 10 процентов подростков смогли выполнить двигательные тесты без особых усилий. У 70 процентов школьников были обнаружены нарушения во время выполнения тестов: быстрая утомляемость, головокружение, одышка, частый пульс.



К сожалению, это еще не все неутешительные «итоги» ушедшего учебного года. Очень часто у школьников наблюдаются нарушение осанки, быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, раздражительность, частые головные боли. И, если плохие оценки ребенок может исправить прилежной учебой, то плохое здоровье исправить очень трудно. К счастью, многие неприятные проблемы можно исправить, а заболевания предотвратить, если вовремя заняться здоровьем ребенка.



На основе своих наблюдений специалисты вологодского Центра доктора Бубновского разработали специальные двигательные программы для школьников. Комплексы упражнений помогут исправить осанку, поднять мышечный тонус, снять нервное напряжение и головные боли. Навыки, полученные на занятиях позволят детскому организму справляться с физическими и эмоциональными нагрузками и быстро восстанавливаются после длительных учебных занятий.



«У нас есть два вида программ: профилактические и лечебные, в зависимости от того, какую задачу ставят перед нами родители или какие проблемы мы обнаруживаем у ребенка при первичном тестировании, - говорит невролог, врач высшей категории, директор Центра Алексей Тонкий, - бывает, что ребенок и сам формулирует пожелание. Например, сдать нормы ГТО. Мы в этом тоже можем помочь. Итак, если родители приводят ребенка с проблемами, например, сколиоз, различные двигательные нарушения, ДЦП, последствия нейро-заболеваний, то в этом случае мы выстраиваем лечебную программу. Если перед нами стоит задача подготовить ребенка к новому учебному году, то есть решить проблему быстрой утомляемости, гиподинамии, головных болей, ликвидировать последствия эмоциональных нагрузок, то выстраивается коррекционно-профилактическая программа.

Курс начинается с тестирования, где подбираются индивидуальные силовые нагрузки и составляется программа под каждый отдельный случай. Здесь все очень индивидуально! Все занятия проходят с инструктором под контролем врача кинезитерапевта.Хочу обратить внимание родителей, что лето - самый удачный период начать занятия. Нет учебной занятости, кружков, контрольных, репетиторов. Это позволит ребенку сосредоточиться на занятиях кинезитерапией, плюс дает нам возможность сделать более интенсивный курс тренировок.Три летних месяца - это хороший срок, чтобы не только научить ребенка правильно делать упражнения, правильно дышать и распределять нагрузку, но и исправить нарушения, ликвидировать проблемы. Ну, а потом мы обязательно покажем, что и как ребенок может делать в домашних условиях, ведь основные навыки уже сформированы. И, чем раньше начать решать проблему, тем быстрее и лучше будет результат: детский организм очень пластичен и быстро отреагирует на занятия».



Добавим, что в июне действует 15% скидка для детей на первый цикл занятий в вологодском Центре доктора Бубновского.



Для справки: Метод Бубновского помогает при решении следующих детских проблем со здоровьем:



Сколиоз (профилактика и лечение).

Болезни дыхательных путей, бронхиты (профилактика).

Болезни нервной системы (профилактика).

Слабость и неразвитость мышечно-связочного аппарата (укрепление, подготовка к школе). Нарушение развития (дисплазия) тазобедренного сустава (лечение, профилактика).

Нарушения осанки (лечение, профилактика).

Вегетососудистая дистония (лечение).

Детский церебральный паралич (лечение).

Дефицит массы тела и пониженный иммунитет (лечение, профилактика).



Центр доктора Бубновского в Вологде находится по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 17. Тел. 72-70-20