В Вытегорском районе двое мужчин с ножом напали на почтальона и украли 65 тысяч рублей

В Вытегорском районе полиция раскрыла разбойное нападение на почтальона. Злоумышленники отобрали у женщины деньги и мобильник.

Инцидент произошел в деревне Верхнее Понизовье на улице Дорожной. Жертвой нападения стала женщина-почтальон. Неизвестные, угрожая ножом, похитили у потерпевшей 65 тысяч рублей, принадлежащих почтовому отделению, и мобильный телефон.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. От потерпевшей полицейские узнали, что злоумышленники скрылись на автомобиле синего цвета. Затем в районе поселка Ошта оперативники обратили внимание на автомашину марки «Шевроле», которая подходила по указанным приметам. Участковый остановил иномарку, и в ходе осмотра машины обнаружил в ней маску с прорезью для глаз. Рядом с авто на обочине в траве лежал мобильный телефон, который мог выбросить водитель. Марка и модель устройства были такими же, как у похищенного.

Правоохранители задержали водителя, им оказался 30-летний житель Бабаевского района. Вскоре полицейскими была установлена личность и второго злоумышленника. Ориентировка на него была передана в соседние территориальные органы внутренних дел. Выяснилось, что 29-летний житель Бабаевского района находится в районе города Подпорожье в Ленинградской области, где сотрудники уголовного розыска и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия», сообщает пресс-служба областного УМВД.