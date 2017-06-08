В Вологде подростка отправили в воспитательную колонию за покупку наркотиков
08.06.2017 [Происшествия]
В Вологде 17-летнего подростка приговорили к трем годам воспитательной колонии за покупку и хранение наркотиков.
Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2016 года юноша, решив приобрести наркотик, договорился о его покупке через интернет и позднее забрал запрещенное вещество из тайника. Он хранил его при себе, чтобы употребить, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
- Приговором суда подростку назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В зале суда он был арестован, - сообщает региональное управление следственного комитета.