В Череповце иномарка сбила пенсионера на велосипеде

ДТП произошло накануне около 12 часов на улице Архангельской Череповца. Водитель автомобиля «Шкода Октавиа» при повороте направо не уступил дорогу 63-летнему мужчине: пенсионер на велосипеде ехал в попутном направлении прямо.

В результате наезда велосипедист получил ушибы левого плеча и бедра. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение. Как сообщает управление ГИБДД по Вологодской области, водитель иномарки был трезв.