В Вологде пройдет выставка бездомных животных

Акция-выставка по поиску хозяев бездомных животных пройдет 8 июня с 16 до 19 часов возле дома № 14а по улице Конева в Вологде.

На ней будут представлены взрослые кошки и котята, собаки и щенки, которые оказались в беде и были спасены волонтерами «Приюта надежды». Все они разные по возрасту, характеру и окрасу, но судьбы у большинства схожи: стали не нужны хозяевам и оказались на улице.

Все животные приюта отдаются бесплатно по договору об ответственном содержании. Чтобы забрать четвероногого друга с выставки, необходимо иметь паспорт, поводок (для собаки), переноску (для кошки).

Кроме того, на выставке можно будет оказать приюту для бездомных животных гуманитарную помощь - корм, крупы, лекарства, ошейники, переноски, старые ненужные миски, одеяла и наполнители для туалетов. Полный список всего необходимого можно найти в группе приюта в соцсети.