В Вологде полицейские с ОМОНом забрали у пенсионерки теленка

В Вологде полицейские и сотрудники ОМОНа забрали из подсобного хозяйства 62-летней пенсионерки полугодовалого бычка. Правоохранители настаивают на том, что животное было украдено у владельца в Вологодском районе, однако женщина говорит, что скот принадлежит ей.

Маски-шоу

Инцидент произошел 25 мая на улице Заливной областной столицы. По словам Людмилы Александровны, во двор ее дома, в котором она находилась с 12-летней внучкой, внезапно ворвались полицейские и бойцы ОМОНа.

- Хоть бы вызвали или допросили, но приехать среди бела дня, окружить дом бойцами с автоматами в масках, взять нас под оружие, без всякого предоставления постановлений, без решения суда сделать обыск, без понятых, у нас же все-таки не 30-е годы? Без моего согласия в сарай, где находились животные, с криками вошли люди кавказской внешности и начали осматривать и ощупывать скот. С их слов я поняла, что они ищут какую-то телочку. У меня телочки не было, а была корова с новорожденным теленком, бычок 6 месяцев и два маленьких поросенка 2 месяцев, – рассказывает женщина.

Приехавшие с правоохранителями мужчины осмотрели скот Людмилы Александровны и сказали полицейским, что бычок, а также поросята принадлежат им.

- У нас в городе проводится опись сельскохозяйственных животных, на мое хозяйство эта опись есть, что на 1 января этот бычок у меня уже был. Ему был один месяц. Но эту справку у меня вообще во внимание не взяли. Поросят и бычка забрали «на ответственное хранение» гражданину Мамедову, у которого они якобы были украдены. Без ветеринара, который бы осмотрел это животное, может, оно у них сдохнет по дороге? Во-вторых, с мужчинами кавказской внешности была женщина, которая говорила, что это не наше животное, спрашивала, сколько бычку. Я сказала, что 6 месяцев. Она говорила, что их были старше. Если бычок был старше, ветеринар определит вес, приметы. Я специально ездила, узнавала, никто из ветеринаров их хозяйство не обслуживает, никакие анализы никто не брал, - возмущается пенсионерка.

Запинали теленка до смерти

После того, как животных забрали, полиция уехала, а «потерпевшие» остались во дворе у пенсионерки. Женщина рассказывает, что мужчины вели себя агрессивно: пинали все, что попадалось им на пути, в том числе корову с пятидневным теленком, которые были во дворе. Взрослое животное после их визита забилось в стойло, а теленок так и не встал на ноги и следующий день умер.

Пенсионерка возмущена случившимся и готова доказывать, что забранный скот принадлежит ей. Людмила Александровна говорит, что есть свидетели, которые приходят к ней вместе с детьми за молоком - они видели у нее этого теленка задолго до приезда полиции. Женщина даже собирается сделать генетическую экспертизу, чтобы доказать, что бычок именно от нее коровы.

- Полицейский мне сказал, что если я завтра принесу справку от ветслужбы, что эти животные мои, их мне вернут. Но ничего подобного! На другой день, когда я принесла справку, мне сказали : «Вы нас неправильно поняли». Ни одного свидетеля не вызвали, никакие мои дополнительные заявления в отделе полиции не принимают, со мной следователи не встречаются, их всегда нет, когда я прихожу. Я вообще не понимаю, как так можно! По одному голословному обвинению! Кроме того, они привели этих людей, показали, где я живу, и теперь они приезжают и меня терроризируют. Устроили у нас какую-то межнациональную войну. Угрозы от них в мой адрес я воспринимаю реально и опасаюсь за свою жизнь и имущество, - говорит Людмила Александровна.

Стоит отметить, что в документах по делу о краже нет имени пенсионерки – там фигурирует имя ее взрослого сына. Женщина говорит, что видит его редко, он с ней не живет, и она даже не знает, чем тот занимается. Людмила Александровна уже написала обращения к уполномоченному по правам человека, в полицию и прокуратуру.

Тайна следствия

Newsvo обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу регионального УМВД. Там нам рассказали, что скот у женщины забрали в рамках расследуемого уголовного дела абсолютно законно.

- 20 мая 2017 года ОМВД России по Вологодскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» УК РФ по факту того, что в период с 0.00 до 2 часов ночи в этот день из помещения фермы, расположенной в одной из деревень Вологодского района, был похищен скот. Жителю деревни был причинен материальный ущерб. Во время работы по данному уголовному делу было установлено, куда был вывезен этот скот. По указанному адресу 25 мая прибыла следственная группа в сопровождении пяти сотрудников ОМОН . Их взяли для защиты следственной группы, поскольку была информация, что дом охраняется собаками бойцовской породы. Жители пустили правоохранителей в дом, сопротивления не оказали, собаку заперли. Вынесено постановление о производстве обыска, проведен обыск. На место также прибыли потерпевшие для опознания животных, их опознали по характерным признакам. Далее был протокол обыска, все документы были предъявлены, животное было изъято, расследование уголовного дела продолжается. Все остальное пока тайна следствия, - прокомментировал начальник пресс-службы областного МВД Евгений Ворочалков.

UPD: Уже после публикации материала на нашем сайте пресс-служба управления Росгвардии прислала в редакцию Newsvo письмо, в котором говорится, что 25 мая 2017 года сотрудники ОМОН (г. Вологда) Росгвардии по Вологодской области не привлекались для силового сопровождения следственных действий сотрудников полиции. Чтобы узнать, кто именно привлекался для силового сопровождения данной "операции", нам предложили оформить официальный запрос в ведомство. Что мы и сделаем.