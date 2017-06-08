Вологодская область заняла 36 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России
Вологодская область заняла 36 строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России по версии Агентства стратегических инициатив. За год позиции области улучшились на 12 пунктов.
Рейтинг учитывает показатели по направлениям: регуляторная и институциональная среда; институты для бизнеса; доступность ресурсов и качество инфраструктуры; эффективность поддержки малого предпринимательства.
- Мы добились этого результата за счет того, что мы постоянно развиваем инфраструктуру поддержки, повышается качество работы наших институтов развития. Это не только наша позиция, но и позиция тех инвесторов, с которыми мы работаем. Это и меры поддержки, которые мы актуализируем постоянно - по инициативе губернатора мы создали различного рода инструментарии: налоговые льготы, субсидии для начинающих предпринимателей, гранты, поддержка сельского хозяйства, НИОКР, создание Фонда промышленности и многое другое, - прокомментировал заместитель губернатора Алексей Кожевников.
ТОР-20 регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. На первом месте оказалась республика Татарстан, на втором – Чувашская республика, на третьем – Москва. В числе самых привлекательных для инвесторов регионов также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Костромская, Тюменская, Ростовская, Ивановская области, республика Мордовия.