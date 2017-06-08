Вологодская область заняла 36 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России

08.06.2017 [Экономика]

Вологодская область заняла 36 строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России по версии Агентства стратегических инициатив. За год позиции области улучшились на 12 пунктов.

Рейтинг учитывает показатели по направлениям: регуляторная и институциональная среда; институты для бизнеса; доступность ресурсов и качество инфраструктуры; эффективность поддержки малого предпринимательства.

- Мы добились этого результата за счет того, что мы постоянно развиваем инфраструктуру поддержки, повышается качество работы наших институтов развития. Это не только наша позиция, но и позиция тех инвесторов, с которыми мы работаем. Это и меры поддержки, которые мы актуализируем постоянно - по инициативе губернатора мы создали различного рода инструментарии: налоговые льготы, субсидии для начинающих предпринимателей, гранты, поддержка сельского хозяйства, НИОКР, создание Фонда промышленности и многое другое, - прокомментировал заместитель губернатора Алексей Кожевников.

ТОР-20 регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. На первом месте оказалась республика Татарстан, на втором – Чувашская республика, на третьем – Москва. В числе самых привлекательных для инвесторов регионов также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Костромская, Тюменская, Ростовская, Ивановская области, республика Мордовия.

Тэги: инвестиции, рейтинги
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