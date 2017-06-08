На «Северстали» в Череповце погиб рабочий, упавший с высоты 15 метров

В Череповце проводится доследственная проверка по факту гибели 42-летнего мастера, ремонтировавшего газоотводы. Трагедия произошла вечером 6 июня на территории предприятия «Северсталь».

По данным следствия, мастер подрядной организации, собиравшийся ремонтировать газоотводы, во время осмотра участка работ упал в газоход с высоты 15 метров. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Из шахты газохода его тело извлекли специалисты МЧС.

- При осмотре тела погибшего следователи обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. При погибшем имелся газоанализатор, средства защиты и иные предметы, которые следователями изъяты, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.