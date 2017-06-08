Исторический фестиваль «Былины Белоозера» пройдет в Белозерске

На два дня Белозерск перенесется на несколько столетий назад. 7 и 8 июля в древнейшем городе России пройдет ежегодный исторический фестиваль «Былины Белоозера».

Как сообщает сайт cultinfo, гостей фестиваля ждет показ исторических костюмов, выступления исполнителей старинной музыки, праздник фольклора и ремесел «По улице Мостовой», Белозерская ярмарка и многое другое.

В рамках фестиваля 8 июля пройдет инвестиционный туристский форум, организаторы фестиваля продолжают принимать заявки на участие в нем. Подать заявку можно по телефонам: 8(81756)2-11-33 - творческая программа; 8 (81756) 2-16-72- праздник фольклора и ремесел; 8(81756)2-16-99 – Белозерская ярмарка.

Более подробная программа фестиваля будет известна позже.