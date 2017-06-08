Строящиеся для переселенцев дома в Вытегорском районе должны сдать к августу

Дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Вытегорском районе должны сдать к августу. Такую задачу поставил перед строителями первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

Напомним, Вытегорский район является проблемным по исполнению программы переселения из аварийного жилищного фонда, которая должна быть выполнена к 1 сентября 2017 года. Строящиеся объекты в этом районе находятся под пристальным вниманием властей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Вытегре на сегодняшний день ведется строительство 21-квартирного кирпичного дома на улице Луначарского, в котором для переселенцев закупят 19 квартир. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец июля – начало августа. Сейчас выполняются работы по устройству кровли, внутренние штукатурные работы.

Также проводится строительство 6-квартирного кирпичного дома по улице Некрасова. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец июля – начало августа. Сейчас на этом доме завершаются работы по кладке стен последнего этажа.

Больше всего вопросов возникает по строительству 77-квартирного дома по улице Мира, 19 в поселке Депо. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству кровли и фасадов, ведутся работы по заливке полов в одной из секций. Строительная готовность объекта составляет 65%. По словам застройщика, дом будет сдан к концу июля.

- Составьте четкий график выполнения работ, который строго должен выполняться. В начале июля я проведу выездное совещание в Вытегре, все штукатурные работы по дому должны быть закончены к концу июня, - такое поручение дал подрядчику первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Добавим, что дом для переселенцев в селе Молочное планируют сдать раньше озвученной ранее даты 15 июля. По информации пресс-службы городской администрации, с 1 июля начнется процедура передачи квартир владельцам.