В Вашкинском районе должник бросил в судебного пристава камнем

В Вашкинском районе должником по 10 исполнительным производствам покалечил судебного пристава.

Сотрудники УФССП попытались принудительно привести мужчину на заседание Вашкинского районного суда - он обвинялся по 20-й статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство…»). Приставы обнаружили должника на приусадебном участке своего дома. Мужчина из-за забора начал громко выражать свое недовольство действиями приставов, а после этого бросил камень и попал в голову одного из сотрудников. Работник ведомства был доставлен в районную больницу, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Мужчина также является должником по 10 исполнительным производствам на общую сумму около 230 тыс. руб. из которых 75 тыс. руб. – ущерб физическому лицу за причинение вреда. В настоящее время материалы по этому делу переданы в Кирилловский межрайонный отдел СУ СК России по Вологодской области.