В Вашкинском районе должник бросил в судебного пристава камнем

08.06.2017 [Происшествия]

В Вашкинском районе должником по 10 исполнительным производствам покалечил судебного пристава.

Сотрудники УФССП попытались принудительно привести мужчину на заседание Вашкинского районного суда - он обвинялся по 20-й статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство…»). Приставы обнаружили должника на приусадебном участке своего дома. Мужчина из-за забора начал громко выражать свое недовольство действиями приставов, а после этого бросил камень и попал в голову одного из сотрудников. Работник ведомства был доставлен в районную больницу, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Мужчина также является должником по 10 исполнительным производствам на общую сумму около 230 тыс. руб. из которых 75 тыс. руб. – ущерб физическому лицу за причинение вреда. В настоящее время материалы по этому делу переданы в Кирилловский межрайонный отдел СУ СК России по Вологодской области.

 

Тэги: приставы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
В котлетах из индейки одного из вологодских предприятий обнаружили сальмонеллу
07.06.2017 [Общество]

УФАС обязало администрацию ФОКа в селе Липин Бор заново объявить аукцион на капремонт стадиона

598
0
07.06.2017 [Экономика]

В Вологодской области будут судить предпринимателя, который завез в регион африканскую чуму свиней

872
0
05.06.2017 [Общество]

Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде

2972
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Строящиеся для переселенцев дома в Вытегорском районе должны сдать к августу
В Вашкинском районе должник бросил в судебного пристава камнем
В Вологде ведутся работы по досрочному подключению горячей воды
В Вохтоге открыли пункт для раздельного сбора отходов
В Кичменгско-Городецком районе приставы выставят на торги пилораму
Власти Великоустюгского района зовут жителей ремонтировать улицу
Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2805
0
08.06.2017 [БлогоVO]

Дорога со станции Ядриха до Великого Устюга в 50-е годы

118
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

292
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика