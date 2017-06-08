В Вологде ведутся работы по досрочному подключению горячей воды

08.06.2017 [Общество]

36000 жителей домов в микрорайонах Бывалово, Заречье, Прилуки, а также в центральной части города получили горячую воду раньше срока, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по досрочной подаче горячей воды продолжаются.

Накануне прошли работы по запитке сетей в 6 микрорайоне и улице Беляева.  Сегодня проведение аналогичных работ запланировано в домах, которые обслуживает ВОМЗ. На время ремонта их переподключат к другому источнику – ТГК-2. Благодаря такой закольцовке тепловых сетей, 8 июня еще у  13 000 жителей домов вновь появится горячая вода.  О каких именно домах идет речь, пояснить в пресс-службе городской администрации нам не смогли.

- Окончательно данный процесс завершится к 10 июня, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Однако, как мы выяснили, о точных сроках подключения воды в домах, обслуживаемых котельной ВОМЗ, пока говорить рано. В диспетчерской нам сказали, что до 10 июня горячая вода появится в этих домах только в том случае, если их удастся переподключить к ТГК-2. Напомним, что в этом году в домах, обслуживаемые этой котельной, впервые отключили горячую воду на месяц, а не на две недели, как было в предыдущие годы. Горячей воды там нет с 22 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации города,  в этом году особое внимание в подготовке объектов к отопительному сезону уделено именно тепловым сетям. За летний сезон планируется заменить более 6 километров сетей.

«И это не просто квартальные разводящие сети, но и магистральные – больших диаметров. К таким относятся сети по улицам Псковской, Ленинградской, Щетинина – там сейчас ведутся работы. Это участки, где в декабре прошлого года были выявлены дефекты», – пояснил главный инженер МУП «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.

На некоторых участках  специалистами устраняются дефекты. Также есть районы, где производится подключение к сетям. Так, например, на Болонина, 7, сейчас специалисты монтируют  трубы большего диаметра, чтобы получить возможность подключения к ним строящееся здание. Кроме того, на следующей неделе планируют пустить горячую воду в заречной части города.

 

Тэги: ЖКХ, горячая вода
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